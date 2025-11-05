Продолжатся ли дожди?

Обнародован прогноз погоды на 6 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, в ночь на 6 ноября возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 9-13 градусов тепла, днем 15-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм.рт.ст. Относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, днём - 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до +3, днём - 5-9 градусов тепла.