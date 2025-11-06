Выпадут ли завтра осадки?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу, 7 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен небольшой моросящий дождь. Прогнозируется юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов, днем - 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление - 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-75%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Местами и временами возможен туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, днем - 18-23 градуса, в горах: ночью - 0-5 градусов, днем - 7-12 градусов тепла.