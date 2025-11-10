Завтра будет пасмурно - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть юго-западный ветер.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 12-15 градусов тепла, днем - 17-20.
Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75-85%.
В районах Азербайджана осадков не ожидается, местами возможен туман, будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью 8-13, днем - 19-24 градуса выше нуля, в горах ночью - 2-4, днем - 10-15 градусов тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре