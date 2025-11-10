Завтра будет пасмурно

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть юго-западный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 12-15 градусов тепла, днем - 17-20.

Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, местами возможен туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью 8-13, днем - 19-24 градуса выше нуля, в горах ночью - 2-4, днем - 10-15 градусов тепла.