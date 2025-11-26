Завтра будет пасмурно и туманно

Обнародован прогноз погоды на 27 ноября в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидается слабый туман и изморось. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью составит 9-12 градусов, днем - 15-17 градусов. Атмосферное давление повысится с 765 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85 %, днем - 67-70 %.

В регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидаются моросящие дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов, днем 16-20 градусов, в горах ночью 1-6 градусов, днем 12-17 градусов тепла.