В ближайшие пять лет 22% профессий на мировом рынке труда изменятся

В течение следующих пяти лет 22% профессий на глобальном рынке труда подвергнутся изменениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости населения Хасиль Аббасов в ходе выступления на "Ярмарке вакансий в сфере ИКТ 2025" в Баку.

"Чтобы правильно реагировать на вызовы, необходимы программы и подходы, устраняющие дефицит на рынке. Агентство занятости населения заинтересовано в сфере трудоустройства молодежи. Если к 2020 году количество контрактов, предусмотренных трудовыми договорами в сфере ИКТ, составляло 26 тысяч, то сегодня этот показатель достигает 34 тысяч", - добавил он.