Какой будет погода в последний день ноября?

Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, временами осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12°, днём 14-17°. Атмосферное давление упадет с 766 мм рт.ст. до 762 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 80-85%, днём - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9°, днем - 13-16°; в горах ночью - 2-3°, днем - 5-10°.