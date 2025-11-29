В цифровом развитии особое значение имеет повышение знаний и навыков молодёжи в сфере ИКТ

Одним из важных компонентов обеспечения цифрового развития является повышение знаний и навыков молодёжи, работающей в сфере ИКТ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель директора Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Рашад Халыгов журналистам в рамках организованной Агентством "Ярмарки вакансий в сфере ИКТ 2025".

"Указ главы государства об утверждении "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике" - это документ, охватывающий приоритеты цифрового развития страны. Согласно данной концепции, одним из важных компонентов обеспечения цифрового развития является повышение знаний и навыков молодёжи, работающей в сфере ИКТ страны. В связи с этим организация подобных выставок очень важна. Более 900 молодых людей подали заявки на участие в выставке этого года", - сказал он.

Р. Халыгов подчеркнул, что основная цель Агентства в этом направлении - организация взаимодействия между вузами, компаниями, организациями и молодёжью. Подобные выставки будут проводиться регулярно.