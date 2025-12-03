Ждать ли завтра осадков?

Обнародован прогноз погоды, ожидаемой 4 декабря в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером местами возможен моросящий дождь. Северо-западный ветер в течение дня сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 12-15 градусов. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 80-85, днем 65-75 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. Местами осадки кратковременно усилятся, в горных районах возможен снег. Местами ожидается туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, днем 12-17 градусов, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.