Прогноз погоды на 9 декабря

9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, вечером местами ливни, будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 7-10, днем - 10-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.

В районах Азербайджана ожидаются ливни, в горах возможен снег, местами - туман, восточный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 2-6, днем - 9-13 градусов выше нуля, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.