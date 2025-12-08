Прогноз погоды на 9 декабря
9 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, вечером местами ливни, будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 7-10, днем - 10-13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-85%.
В районах Азербайджана ожидаются ливни, в горах возможен снег, местами - туман, восточный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью 2-6, днем - 9-13 градусов выше нуля, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.
