https://news.day.az/society/1808675.html Завтра на некоторых дорогах в Азербайджане видимость будет ограничена На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с туманной погодой 12 января видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров.
