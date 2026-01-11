Завтра на некоторых дорогах в Азербайджане видимость будет ограничена

На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в связи с туманной погодой 12 января видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров.