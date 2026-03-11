Полуголая женщина прошлась по улице в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, несмотря на то, что на ней была одежда, она шла по улице с оголенной грудью, что вызвало недовольство окружающих.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили порталу Demokrat.az, что данная женщина является жительницей города и состоит на учете как пациентка с психоневрологическим заболеванием. Ее действия были пресечены сотрудниками полиции, несшими службу на данной территории, после чего она была передана соответствующим службам.

В настоящее время с согласия ее родителей женщина помещена в специализированную больницу.