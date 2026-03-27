В Азербайджане наблюдается снегопад

В настоящее время на территории страны сохраняется дождливая погода.

Как сообщает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии на 14:00 27 марта, в Шахдаге и Грызе наблюдается снегопад.

Количество выпавших осадков составило: в Баку и на Абшеронском полуострове - 19 мм (81% месячной нормы), в Агдаме, Гёйгёле, Нефтчале - 14 мм, в Зардабе, Барде, Астаре - 13 мм, в Хызы, Лянкяране - 12 мм, в Бейлягане, Джалилабаде, Дашкесане - 11 мм, в Горанбое, Кюрдамире, Шамахе - 10 мм, в Лерике, Джебраиле, Сабирабаде - 9 мм, в Ширване - 8 мм, в Халтане, Ярдымлы, Мингячевире, Гедабее, Гяндже - 7 мм, в Гёйчае - 6 мм, в Шамкире, Огузе - 5 мм, в Агстафе - 4 мм, в Товузе, Кубе - 3 мм, в Джульфе, Шабране, Гахе, Гусаре - 2 мм, в Балакене и Загатале - 1 мм.