Сабунчинский туннель перекрыли

Интенсивные осадки в столице Баку привели к последствиям и подтоплениям в ряде районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Real TV, в результате сильного дождя несколько улиц и проспектов города оказались под водой.

Особенно сложная ситуация вновь зафиксирована в Сабунчинском туннеле, где подобные случаи происходят регулярно. Из-за подтопления движение транспорта в туннеле полностью ограничено.

Кроме того, в поселках Бина, Рамана и Сулутепе из-за большого количества осадков подтоплены дворы и дороги. Сообщается, что в ряде районов движение затруднено и наблюдаются транспортные заторы.

Напомним, что в октябре 2024 года при аналогичных погодных условиях в Сабунчинском переходе погибли два человека.