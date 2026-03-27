Сабунчинский туннель перекрыли
Интенсивные осадки в столице Баку привели к последствиям и подтоплениям в ряде районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Real TV, в результате сильного дождя несколько улиц и проспектов города оказались под водой.
Особенно сложная ситуация вновь зафиксирована в Сабунчинском туннеле, где подобные случаи происходят регулярно. Из-за подтопления движение транспорта в туннеле полностью ограничено.
Кроме того, в поселках Бина, Рамана и Сулутепе из-за большого количества осадков подтоплены дворы и дороги. Сообщается, что в ряде районов движение затруднено и наблюдаются транспортные заторы.
Напомним, что в октябре 2024 года при аналогичных погодных условиях в Сабунчинском переходе погибли два человека.
