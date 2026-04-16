В Азербайджане выросли цены на некоторые продукты питания

Согласно официальной статистике, в первом квартале этого года на потребительском рынке зафиксирован рост цен на 5,7%. По продовольственным товарам, алкогольным напиткам и табачным изделиям инфляция оказалась выше - 6,8%. В марте 2026 года потребительские цены на эти категории товаров выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети депутат Вугар Байрамов.

"Если обратить внимание на структуру роста цен на продукты питания в прошлом месяце, видно, что наибольшая инфляция пришлась на фрукты и овощи. Так, цены на фрукты выросли на 3,6%, на овощи - на 3,2%. В целом в марте подорожали длиннозёрный рис, хлеб, куриное мясо, свежая рыба, молоко, сыр, столовый маргарин, подсолнечное и кукурузное масла, лимоны, апельсины, мандарины, бананы, яблоки, груши, киви, грецкие орехи, фундук, огурцы, помидоры, сладкий перец, тыква, морковь и картофель.

Рост цен на фрукты и овощи во многом связан с высокой долей импорта по ряду товаров. Война в Иране в марте еще больше усилила импортную инфляцию. На фоне роста цен на мировых рынках расширение производства местной сельскохозяйственной продукции становится все более приоритетным. Последние глобальные и региональные геополитические напряжения еще раз подтверждают, что основным способом сдерживания роста цен является развитие внутреннего производства. Это позволит минимизировать влияние импортной инфляции и сохранить ценовую стабильность на потребительском рынке", - написал он.