В Азербайджане изменятся правила расчета стоимости автострахования для автомобилей, которыми пользуются несколько человек по доверенности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на практике широко распространены случаи, когда одним автомобилем по доверенности управляют несколько человек. Кроме того, нередко и сделки купли-продажи транспортных средств оформляются через доверенность.

В последние годы также фиксировались случаи, когда водители, ставшие виновниками ДТП, чтобы избежать повышения страхового взноса в следующем году, оформляли доверенность на других лиц и страховали автомобиль на их имя.

Однако теперь владельцам автомобилей и лицам, управляющим ими по доверенности, придется учитывать новые правила.

Согласно изменениям, внесенным Центральным банком Азербайджана, при заключении договора обязательного автострахования, если право управления транспортным средством имеют несколько человек, для расчета страхового взноса будет применяться страховой коэффициент того из них, кто имеет наиболее высокий уровень риска.

Это означает, что если автомобиль передан по доверенности нескольким лицам, при оформлении страховки будет учитываться не только страховая история владельца или страхователя, но и история всех лиц, имеющих право управления автомобилем. В результате стоимость страхования может оказаться выше даже в том случае, если сам страхователь не становился виновником ДТП.

Также новая система исключит возможность ухода от повышенных страховых платежей путем переоформления доверенности на другого человека.

Согласно правилам, наличие права управления автомобилем у двух и более лиц будет определяться на основании документа о праве собственности, договора аренды, иных имущественных договоров, а также доверенности на использование или распоряжение транспортным средством. Все эти обстоятельства будут учитываться при расчете страхового тарифа.

Кроме того, действующая система Bonus-Malus будет заменена коэффициентом страховой истории, основанным на индивидуальной страховой репутации водителя. В рамках нового механизма за каждый случай причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц к страховому взносу виновника будет применяться надбавка в размере 30%.

Сейчас при расчете стоимости страховки применяется коэффициент 1, если автомобилем имеет право управлять только один человек, и коэффициент 1,15 - если таких лиц двое или больше.

После вступления изменений в силу коэффициент 1,15 будет применяться только в том случае, если право собственности или управления автомобилем имеют пять и более человек. Если таких лиц меньше пяти, будет использоваться коэффициент 1.

Новые правила вступят в силу 16 июня 2026 года.