Киберполиция задержала шантажистов, использовавших ИИ для вымогательства денег - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало двух человек, подозреваемых в шантаже женщин с использованием технологий искусственного интеллекта.

Как сообщили Day.Az в МВД, в полицию поступила информация о том, что неизвестные скачивали фотографии женщин из социальных сетей, с помощью программ на основе искусственного интеллекта редактировали их, добавляя оскорбительные надписи, а затем распространяли получившиеся изображения на различных интернет-площадках. За удаление этих материалов злоумышленники требовали у потерпевших денежные средства.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий были задержаны 31-летний Логман Джабизаде и 20-летний Эльвин Мамедов.

Следствием установлено, что подозреваемые использовали фотографии женщин из TikTok, Instagram и Telegram, создавали с помощью ИИ смонтированные изображения с унизительным содержанием и публиковали их через поддельные аккаунты. После этого они требовали от потерпевших различные суммы денег за удаление опубликованных материалов.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых привлечены к уголовной ответственности.

В МВД также призвали граждан быть осторожнее при публикации личных фотографий и видеозаписей в социальных сетях. В ведомстве напомнили, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам изменять изображения и использовать их в противоправных целях.

Гражданам рекомендуется не передавать личные фото и видео незнакомым лицам, а также не доверять подозрительным сообщениям и предложениям в интернете.