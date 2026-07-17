https://news.day.az/society/1848544.html В Билясуваре произошло массовое ДТП, есть погибший В Билясуварском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на территории села Нариманкенд. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. В результате тяжелого ДТП погиб один из водителей - Шарифага Аманов.
В Билясуваре произошло массовое ДТП, есть погибший
В Билясуварском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на территории села Нариманкенд.
По предварительным данным, столкнулись три автомобиля.
В результате тяжелого ДТП погиб один из водителей - Шарифага Аманов.
По факту происшествия проводится расследование.
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