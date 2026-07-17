https://news.day.az/society/1848544.html

В Билясуваре произошло массовое ДТП, есть погибший

В Билясуварском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария была зарегистрирована на территории села Нариманкенд. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. В результате тяжелого ДТП погиб один из водителей - Шарифага Аманов.