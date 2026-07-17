https://news.day.az/society/1848754.html Стало известно о состоянии Омара Эльдарова Состояние известного скульптора Омара Эльдарова ухудшилось. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 99-летний академик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Помощник Омара Эльдарова сообщил изданию, что ухудшение самочувствия связано с его преклонным возрастом, а также жаркой погодой.
Стало известно о состоянии Омара Эльдарова
Состояние известного азербайджанского скульптора Омара Эльдарова (народный художник, скульптор, обладатель орденов "Шараф", "Истиглал", "Эмек" 1-й степени и "Гейдар Алиев", бывший ректор Азербайджанской государственной академии художеств) ухудшилось.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 99-летний академик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу.
Помощник Омара Эльдарова сообщил изданию, что ухудшение самочувствия связано с его преклонным возрастом, а также жаркой погодой.
После прохождения медицинского обследования скульптора выписали домой.
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