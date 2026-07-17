https://news.day.az/society/1848754.html

Стало известно о состоянии Омара Эльдарова

Состояние известного скульптора Омара Эльдарова ухудшилось. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 99-летний академик был госпитализирован в Центральную клиническую больницу. Помощник Омара Эльдарова сообщил изданию, что ухудшение самочувствия связано с его преклонным возрастом, а также жаркой погодой.