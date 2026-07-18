Исполняется 28 лет со дня учреждения ANAMA

18 июля отмечается 28-я годовщина создания Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

АЗЕРТАДЖ представляет краткий обзор истории создания агентства и пути развития, пройденного им за прошедшие 28 лет.

ANAMA было учреждено в 1998 году Распоряжением Общенационального лидера Гейдара Алиева. На основании же Указа Президента Ильхама Алиева от 15 января 2021 года на базе Национального агентства по очистке территорий от мин Азербайджанской Республики было создано Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) со статусом юридического лица публичного права.

Сегодня ANAMA, наряду с координацией всей деятельности, связанной с разминированием в стране, и контролем за этим процессом, также является уполномоченным органом и основным исполнительным ведомством правительства в этой сфере. Основная миссия агентства заключается в очистке освобожденных от оккупации и пострадавших от войны территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, тем самым, внося вклад в обеспечение безопасного проживания, экономической деятельности и гуманитарного развития на этих территориях.

В результате исторической Победы, одержанной Азербайджанской армией в 2020 году под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, 30-летней оккупации Карабаха был положен конец. Новые реалии определили перед ANAMA более масштабные и ответственные задачи. С этой целью была укреплена материально-техническая база структуры, увеличены человеческие ресурсы, усовершенствованы операционные методы и внедрен ряд новшеств в сфере разминирования. Одним из таких новшеств является привлечение к деятельности по разминированию женщин.

На землях, где когда-то каждая пядь находилась под минной угрозой, сегодня снова восстанавливается жизнь, закладываются населенные пункты, реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты. В результате операций по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, к настоящему времени очищено 287 тыс. 385 гектаров территории, обнаружено и обезврежено в общей сложности 255 тыс. 200 взрывных устройств, в том числе 189 тыс. 97 других взрывоопасных боеприпасов, 42 тыс. 235 противопехотных и 23 тыс. 868 противотанковых мин.

В настоящее время ANAMA продолжает широкомасштабные операции с участием современных технологий, инновационных методов, механических средств разминирования, собак-саперов и высококвалифицированных специалистов. Наряду с этим, в целях восстановления безопасного проживания на освобожденных от оккупации территориях и успешной реализации программы "Великое возвращение" осуществляются консервационные меры на участках с высоким уровнем загрязнения минами и другими взрывоопасными боеприпасами.

Играя важную роль в обеспечении безопасного возвращения в Карабах, ANAMA призывает граждан быть внимательными и ответственными, подчеркивает важность совместных усилий во имя формирования безопасной и устойчивой среды проживания на освобожденных от оккупации территориях.