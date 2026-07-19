В Лянкяране похоронен капитан судна, атакованного вблизи Одессы - ФОТО

Капитан судна Самед Насруллаев, погибший в результате атаки вблизи Одессы, похоронен в Лянкяране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело капитана было доставлено в родной посёлок Балыкчылар Лянкяранского района и передано семье.

После церемонии прощания тело было предано земле на поселковом кладбище.

Напомним, 14 июля у побережья Одессы гражданское торговое судно "Atlas Bey", принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника. Из членов экипажа судна 11 были гражданами Азербайджана.