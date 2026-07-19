https://news.day.az/society/1848928.html В Лянкяране похоронен капитан судна, атакованного вблизи Одессы - ФОТО Капитан судна Самед Насруллаев, погибший в результате атаки вблизи Одессы, похоронен в Лянкяране. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело капитана было доставлено в родной посёлок Балыкчылар Лянкяранского района и передано семье. После церемонии прощания тело было предано земле на поселковом кладбище.
В Лянкяране похоронен капитан судна, атакованного вблизи Одессы - ФОТО
Капитан судна Самед Насруллаев, погибший в результате атаки вблизи Одессы, похоронен в Лянкяране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело капитана было доставлено в родной посёлок Балыкчылар Лянкяранского района и передано семье.
После церемонии прощания тело было предано земле на поселковом кладбище.
Напомним, 14 июля у побережья Одессы гражданское торговое судно "Atlas Bey", принадлежащее турецкой компании Okean Maritime, подверглось атаке беспилотника. Из членов экипажа судна 11 были гражданами Азербайджана.
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