Информация о выплате компенсаций по приватизационным чекам является ложной - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Распространяемая в социальных сетях информация о выплате компенсаций по приватизационным чекам является ложной.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что в соцсетях и различных мессенджерах распространяется не соответствующая действительности информация о том, что якобы выплачиваются компенсации по приватизационным чекам, проводится регистрация и для этого необходимо позвонить по определённым мобильным номерам:

"Указанная информация не соответствует действительности и направлена на то, чтобы ввести граждан в заблуждение. Гражданам рекомендуется не доверять подобным фальшивым объявлениям, не звонить по неизвестным телефонным номерам, и ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам реквизиты банковских карт, данные удостоверения личности, коды подтверждения, отправленные по SMS, и другую личную и финансовую информацию, а также не осуществлять никаких платежей.

В настоящее время в связи с указанной ложной информацией проводится расследование".