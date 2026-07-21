Обнародована численность населения Азербайджана

В Азербайджане зафиксирован рост численности населения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по состоянию на 1 июня 2026 года численность населения страны увеличилась на 9 287 человек, или на 0,1% по сравнению с началом года, достигнув 10 млн 271 тыс. 638 человек.

Согласно данным ведомства, 54,3% населения проживают в городах, а 45,7% - в сельской местности.

По гендерному составу населения 49,8% жителей страны составляют мужчины, 50,2% - женщины.