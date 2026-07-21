Минздрав Азербайджана и Глобальный фонд обсудили совместные проекты - ФОТО

Министерство здравоохранения Азербайджана и Глобальный фонд обсудили реализацию совместных проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи министра здравоохранения Азербайджанской Республики Теймура Мусаева с делегацией во главе с Главным менеджером портфеля Глобального фонда по Восточной Европе и Центральной Азии (EECA) Валерией Гришечкиной.

Отмечается, что на встрече были обсуждены реализуемые проекты сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным фондом в сфере здравоохранения, достигнутые результаты и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр Теймур Мусаев высоко оценил вклад проектов, реализуемых Глобальным фондом в нашей стране, в развитие общественного здравоохранения. Он особо подчеркнул важность сотрудничества в таких направлениях, как борьба с инфекционными заболеваниями, усиление профилактических мер и повышение устойчивости системы здравоохранения.

Валерия Гришечкина положительно оценила проводимые в Азербайджане реформы в сфере здравоохранения и результаты программ, реализуемых при поддержке Глобального фонда. Она заявила о заинтересованности в продолжении взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ходе реализации программ, поддерживаемых Глобальным фондом, приоритетных направлениях, а также о возможностях дальнейшего сотрудничества.

В завершение стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества в дальнейшем.