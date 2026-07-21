На этой улице в Баку будет ограничено движение

С 22 июля в Низаминском районе Баку будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ремонтные работы начнутся на участке улицы Мусы Алиева - от проспекта Гара Гараева до 8-го километра (район рынка).

В зависимости от хода работ движение транспорта на этом участке будет поэтапно ограничиваться частично или полностью.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к временным ограничениям.