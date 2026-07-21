https://news.day.az/society/1849436.html На этой улице в Баку будет ограничено движение С 22 июля в Низаминском районе Баку будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ремонтные работы начнутся на участке улицы Мусы Алиева - от проспекта Гара Гараева до 8-го километра (район рынка).
На этой улице в Баку будет ограничено движение
С 22 июля в Низаминском районе Баку будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дороги.
Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ремонтные работы начнутся на участке улицы Мусы Алиева - от проспекта Гара Гараева до 8-го километра (район рынка).
В зависимости от хода работ движение транспорта на этом участке будет поэтапно ограничиваться частично или полностью.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
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