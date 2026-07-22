Представители медиаструктур Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения по случаю Дня национальной прессы - ФОТО

Представители Агентства по развитию медиа, Аудиовизуального совета и Совета по печати по случаю 22 июля - Дня национальной прессы посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив к его могиле венок и цветы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию медиа, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Кроме того, была посещена могила основоположника азербайджанской национальной печати, издателя и главного редактора газеты "Экинчи", выдающегося общественного деятеля и просветителя Гасан бека Зардаби, к его могиле были возложены венок и цветы.