https://news.day.az/society/1849603.html В Азербайджане стартует регистрация на второй этап экзамена в резидентуру Начинается регистрация для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. Экзамен по оценке знаний по специальным дисциплинам планируется провести 9 августа в Баку и Нахчыване в электронной форме.
В Азербайджане стартует регистрация на второй этап экзамена в резидентуру
Начинается регистрация для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Экзамен по оценке знаний по специальным дисциплинам планируется провести 9 августа в Баку и Нахчыване в электронной форме.
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