https://news.day.az/society/1849603.html

В Азербайджане стартует регистрация на второй этап экзамена в резидентуру

Начинается регистрация для участия во втором этапе вступительного экзамена в резидентуру. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. Экзамен по оценке знаний по специальным дисциплинам планируется провести 9 августа в Баку и Нахчыване в электронной форме.