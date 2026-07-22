https://news.day.az/society/1849647.html Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана - ФОТО 22 июля при организации Агентства по развитию медиа (MEDİA) состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной прессы.

Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана - ФОТО

Общество, 22 июля 2026 19:59 (UTC +04:00) 5 922
Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана

22 июля при организации Агентства по развитию медиа (MEDİA) состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Выступая с приветственным словом, председатель Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа, заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов заявил, что 151-летний путь развития азербайджанской национальной прессы сыграл важную роль в общественно-политической и культурной жизни страны. Было отмечено, что политика в сфере медиа, определенная великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, осуществляются последовательные меры по укреплению независимости медиа, развитию профессиональной журналистики и обеспечению информационной безопасности. Было подчеркнуто, что сохранение богатых традиций национальной прессы и их передача будущим поколениям являются одной из главных задач.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, главный редактор газеты "Ики сахил" Вугар Рагимзаде отметил, что азербайджанская национальная пресса сыграла важную роль в формировании национального самосознания и просветительских идей. Он подчеркнул, что азербайджанская пресса за прошедший период внесла важный вклад в развитие общества, сохранение национальных ценностей и формирование общественного сознания.

Заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Саадат Мамедова в своем выступлении подчеркнула важность принципов этичной журналистики, профессиональной солидарности и сотрудничества между субъектами медиа в современной медиасреде. Было отмечено, что на представителей медиа возлагаются важные задачи по формированию надежной информационной среды и правильному информированию общества.

 

Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Рафиг Гашимов в своем выступлении отметил, что телевидение и радио играют важную роль в просвещении общества, пропаганде национально-духовных ценностей и передаче культурного наследия будущим поколениям. Он заявил, что в быстро меняющейся информационной среде ответственность, возлагаемая на медиа, еще больше возрастает, а профессионализм, оперативность и общественное доверие остаются главными принципами в этой сфере.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий путь развития, пройденный азербайджанской национальной прессой.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
  • Отмечено 151-летие национальной прессы Азербайджана
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