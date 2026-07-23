В некоторых частях Баку отключат электричество

23 июля на территории Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проводиться ремонтные работы на трансформаторном пункте.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на проспекте Азербайджан, а также на отдельных участках улиц Шихали Гурбанова, Зяргярпалан и Сулеймана Рагимова.

В тот же период плановые ремонтно-профилактические работы на трансформаторном пункте Низаминского районного управления энергоснабжения и сбыта затронут некоторые участки улиц Джамшида Нахчыванского, Эльшана Сулейманова и Мамедали Шарифли.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.