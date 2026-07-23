https://news.day.az/society/1849812.html Хорошая новость для получающих соцвыплаты Государственный фонд социальной защиты осуществит выплату всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за июль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты. Как сообщили в фонде, выплаты будут произведены 24 июля.
Хорошая новость для получающих соцвыплаты
Государственный фонд социальной защиты осуществит выплату всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за июль.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Как сообщили в фонде, выплаты будут произведены 24 июля. Таким образом, будет полностью завершен процесс осуществления всех социальных выплат по республике.
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