Хорошая новость для получающих соцвыплаты

Государственный фонд социальной защиты осуществит выплату всех пособий, стипендий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за июль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Как сообщили в фонде, выплаты будут произведены 24 июля. Таким образом, будет полностью завершен процесс осуществления всех социальных выплат по республике.