Когда завершится период Мухаррама?

Месяц Сафар завершится 13 августа, и уже с 14 августа можно будет проводить свадебные торжества.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Trend сообщил богослов, сотрудник Управления мусульман Кавказа (УМК) Самид Гулиев.

По его словам, месяц Мухаррам уже завершился. Сегодня идет 11-й день месяца Сафар. Согласно национальным традициям и духовным ценностям, свадебные торжества не проводятся до сорокового дня со дня мученической смерти имама.

"В григорианском календаре месяцы длятся 30 или 31 день, только февраль состоит из 28 или 29 дней. В мусульманском календаре месяцы продолжаются 29 или 30 дней. Мухаррам уже закончился, сейчас идет 11-й день месяца Сафар. По традиции свадьбы не проводят до сорокового дня со дня мученической смерти имама. Этот день приходится на 20-е число месяца Сафар. После этого принято выждать еще десять дней. Месяц Сафар иногда длится 29, а иногда 30 дней. В этом году он завершится 13 августа. Уже 14 августа наступит первое число месяца Раби аль-Авваль - третьего месяца мусульманского календаря. С этого дня можно проводить свадебные торжества", - отметил он.

Отметим, что в этом году месяц Мухаррам в Азербайджане начался 16 июня. День Ашура пришелся на 25 июня 2026 года.