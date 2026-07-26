В некоторых частях Баку не будет света

В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 27 июля на ряде территорий будут проведены ремонтно-профилактические работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с проведением работ на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на части проспекта Наримана Нариманова и улицы Гадирли.

В Хатаинском районе с 09:00 до 11:00 будут наблюдаться перебои в электроснабжении на улицах Хатаи Рустамова, Неаполь и Сараево.

Кроме того, в поселке Говсан с 10:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице Огтая Шабанова.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением, говорится в сообщении.