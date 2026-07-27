Один человек пострадал в результате сильного ветра в Баку

В Баку один человек пострадал в результате происшествия, вызванного сильным ветром.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, пострадавший, оказавшийся под упавшим деревом, был госпитализирован в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

По итогам обследования у пациента диагностировали внутрисуставной перелом дистального отдела правой лучевой кости. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и зафиксировали перелом гипсовой лонгетой.

Поскольку состояние пациента было признано удовлетворительным, его отпустили домой на амбулаторное лечение. Ему также даны соответствующие рекомендации по дальнейшему лечению и медицинскому наблюдению в домашних условиях.

Гражданам рекомендуется в ветреную погоду не находиться рядом с крупными деревьями, старыми зданиями и другими конструкциями, которые могут представлять опасность. При отсутствии необходимости также советуют не оставаться длительное время на открытом воздухе.