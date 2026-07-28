В некоторых поселках Баку и Абшерона два дня не будет воды

В ряде районов Баку и Абшерона ожидаются перебои с подачей питьевой воды.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), проводится замена участка аварийного магистрального водопровода, срок эксплуатации которого истек.

Данная линия обеспечивает питьевой водой ряд территорий Абшеронского района, в том числе поселки Сарай, Джейранбатан, Мехдиабад, Фатмаи и Горадиль, а также массив садов Джорат. Кроме того, от нее получают воду некоторые территории поселков Сабунчинского района - Курдяханы, Пиршаги, Рамана, Маштага, Бильгях и Нардаран.

В связи с ремонтными работами с утра 28 июля до полудня 30 июля 2026 года в указанных районах будет наблюдаться перебой в водоснабжении.