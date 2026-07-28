https://news.day.az/society/1850746.html В Мардакяне спасли тонувшего в море подростка На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в посёлке Мардакян Хазарского района Баку, в неконтролируемой зоне моря, в 700 метрах от ближайшего спасательного пункта, тонут два человека. Как передает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В Мардакяне спасли тонувшего в море подростка

Общество, 28 июля 2026 21:54 (UTC +04:00) 792
В Мардакяне спасли тонувшего в море подростка

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в посёлке Мардакян Хазарского района Баку, в неконтролируемой зоне моря, в 700 метрах от ближайшего спасательного пункта, тонут два человека.

Как передает Day.Az, об этом проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В связи с происшествием к поискам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате оперативной спасательной операции был спасён Рахиль Тариэль оглу Агазаде 2009 года рождения.

В настоящее время продолжаются поиски другого гражданина, предположительно утонувшего в море, - Нурлана Мовлуд оглу Исмаилзаде 2009 года рождения.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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