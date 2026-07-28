Пожар в Агдаме - ВИДЕО

В Агдамском районе зафиксирован очередной пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня после возгорания, начавшегося на территории села Марзили, пожары также вспыхнули в селах Эйвазханбейли и Гейтепе.

На место были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Продолжаются работы по тушению пожара и предотвращению дальнейшего распространения огня.