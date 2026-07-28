https://news.day.az/society/1850752.html Пожар в Агдаме - ВИДЕО В Агдамском районе зафиксирован очередной пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня после возгорания, начавшегося на территории села Марзили, пожары также вспыхнули в селах Эйвазханбейли и Гейтепе.
Пожар в Агдаме - ВИДЕО
В Агдамском районе зафиксирован очередной пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня после возгорания, начавшегося на территории села Марзили, пожары также вспыхнули в селах Эйвазханбейли и Гейтепе.
На место были привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Продолжаются работы по тушению пожара и предотвращению дальнейшего распространения огня.
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