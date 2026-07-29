Вниманию желающих купить квартиру: вот что важно знать о площади жилья

Во многих случаях покупатели жилья, обнаружив, что площадь квартиры, указанная в выписке из государственного реестра, меньше предусмотренной договором, считают, что строительная компания нарушила свои обязательства. Однако, как разъяснил Верховный суд, при рассмотрении подобных споров главным критерием являются условия, закрепленные в договоре между сторонами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, если в договоре отдельно прописан порядок расчета площади квартиры, спор оценивается именно с учетом этих условий. Если же такой порядок не определен, основным показателем считается фактическая полезная площадь жилья.

Если при проведении замеров фактическая полезная площадь соответствует указанной в договоре, считается, что строительная компания выполнила свои обязательства. Если же выясняется, что фактическая площадь меньше, это расценивается как ненадлежащее исполнение условий договора.

Верховный суд также отметил, что общая площадь, указанная в выписке, рассчитывается в соответствии с градостроительными нормами. При этом балконы, террасы и аналогичные элементы учитываются с применением коэффициента 0,3. Поэтому само по себе различие между площадью, указанной в выписке, и площадью, указанной в договоре, не свидетельствует о нарушении со стороны застройщика.

Если же недостаток фактической площади будет подтвержден, покупатель вправе потребовать компенсацию стоимости недостающих квадратных метров. Размер компенсации определяется исходя из рыночной стоимости жилья на момент рассмотрения дела в суде.

При этом обратиться в суд с подобным иском можно в течение пяти лет со дня передачи квартиры покупателю.