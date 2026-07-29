Объявлены результаты экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) разместил на своем интернет-сайте результаты конкурса по приему в магистратуру высших учебных заведений на 2026/2027 учебный год.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, из 15 тыс. 721 бакалавра, принявшего участие в выборе специализации, 13 тыс. 845 человек были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из числа принятых 6580 человек будут обучаться по государственному заказу, 52 человека - за счет государства, а 7213 человек - на платной основе. При этом 10 тыс. 510 человек являются выпускниками вузов этого года, а 3335 человек - прошлых лет.

Лица, принятые в магистратуру, должны пройти регистрацию в электронном виде на платформе https://my.gov.az/ с 15:00 3 августа до 18:00 12 августа. Непрохождение регистрации расценивается как отказ от обучения по данной специальности.

Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка принятых лиц.

Сроки дополнительного размещения на оставшиеся вакантными плановые места будут объявлены ГЭЦ отдельно.

Список принятых лиц будет опубликован завтра во второй половине дня в 5-м номере журнала "Магистр".