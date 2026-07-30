В Лянкяранском районе произошел пожар - ФОТО

В селе Виян Лянкяранского района произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул на втором этаже 11-комнатного частного жилого дома общей площадью 480 кв. м, принадлежащего 49-летнему жителю села Ильхаму Алескер оглу Гусейнову.

После поступления информации о пожаре на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на место происшествия были направлены две единицы пожарной техники и 14 сотрудников Лянкяранской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции кровли дома. Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен, его распространение на прилегающую территорию предотвращено.

По факту проводится расследование.