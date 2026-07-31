В Гёйчае прорвало Ширванский оросительный канал - ФОТО

В Гёйчайском районе прорвало Ширванский оросительный канал, вода разлилась по прилегающей территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, происшествие произошло на участке Ширванского оросительного канала, проходящем через территорию районного села Шахадат Гарабаглар.

В результате прорыва канала вода залила расположенную поблизости глубокую впадину, которую местные жители называют "гобу".

В настоящее время к месту происшествия привлечены живая сила и специальная техника соответствующих служб. Принимаются неотложные меры по ликвидации аварии и прекращению поступления воды.

В целях обеспечения безопасности к месту происшествия также привлечены сотрудники районного отдела полиции.