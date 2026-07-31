В Баку из-за ремонтных работ ограничат движение на ряде улиц и дорог

В связи с проведением ремонтных работ в Баку на нескольких улицах и дорогах будет частично или полностью ограничено движение транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Как отмечается, на боковой дороге Внешней кольцевой автодороги (в направлении Шамахы - от улицы Фарман Салманова до улицы Асад Ахмедова) движение будет полностью закрыто с 06:00 1 августа до 06:00 3 августа.

Кроме того, на улице Шейх Шамиля (от улицы Гаджи Сейидбейли до улицы Истиглалият) и улице Лермонтова (от улицы Бюняд Сардарова до улицы Шейх Шамиля) движение транспорта будет полностью ограничено с 1 по 3 августа.

На улице Микаила Мушфига (от проспекта Мятбуат до Парламентского проспекта) с 20:00 31 июля до 06:00 3 августа будет действовать частичное ограничение движения.

На улице Шыхали Гурбанова (от улицы Физули до улицы Салатын Аскеровой) движение будет полностью закрыто в тот же период - с 20:00 31 июля до 06:00 3 августа.

AAYDA призвало водителей заранее планировать маршруты, пользоваться альтернативными дорогами и соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных в местах проведения ремонтных работ.