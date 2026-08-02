Документальный фильм о жертвах мин в Азербайджане покажут на международном фестивале - ФОТО

Короткометражный документальный фильм, созданный Общественным объединением "Фотоклуб Гилавар", добился международного признания. Фильм "Шаг" (Step), посвященный жертве разрыва мины, вошел в официальную программу показа в категории документального кино Международного кинофестиваля Dreamz Catcher, который пройдет в Индии.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении, героем документальной ленты является Гасанали Ализаде, получивший тяжелые ранения в результате подрыва на мине. Картина рассказывает историю его жизни, показывает глубокий след, который минная трагедия оставляет в судьбе человека, а также гуманитарные проблемы, создаваемые минной угрозой в послевоенный период, передает Day.Az.

Основная цель фильма - продемонстрировать международной аудитории тяжелые последствия минного террора, донести до мира голоса его жертв и привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме.

Включение киноленты в официальную конкурсную программу международного кинофестиваля имеет особое значение с точки зрения признания азербайджанского документального кино.

Режиссер фильма - Эльнур Аббасов, продюсер - Рашад Мехдиев.

Отметим, что фильм "Шаг" был снят компанией Today Media and Documentary по заказу Общественного объединения "Фотоклуб Гилавар" при финансовом содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.