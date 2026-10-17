https://news.day.az/society/1867822.html

Водителей в Азербайджане предупредили

На магистральных автодорогах Азербайджана завтра ожидается ухудшение видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Отмечается, что в ночь на 18 октября и утром в некоторых районах страны из-за тумана видимость на магистральных автодорогах может снизиться до 500-1000 метров.