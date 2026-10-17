https://news.day.az/society/1867830.html Азербайджанцы стали чаще ездить на такси В январе-сентябре этого года услугами такси в Азербайджане воспользовались 121,051 млн пассажиров. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров, перевезенных такси, увеличилось на 9%.
Азербайджанцы стали чаще ездить на такси
В январе-сентябре этого года услугами такси в Азербайджане воспользовались 121,051 млн пассажиров.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров, перевезенных такси, увеличилось на 9%.
В то же время за отчетный период автобусами было перевезено 1 млрд 482,2886 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что в январе-сентябре всеми видами транспорта в Азербайджане было перевезено 1 млрд 771,3056 млн пассажиров. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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