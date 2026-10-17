Азербайджанцы стали чаще ездить на такси

В январе-сентябре этого года услугами такси в Азербайджане воспользовались 121,051 млн пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пассажиров, перевезенных такси, увеличилось на 9%.

В то же время за отчетный период автобусами было перевезено 1 млрд 482,2886 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-сентябре всеми видами транспорта в Азербайджане было перевезено 1 млрд 771,3056 млн пассажиров. Это на 9,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.