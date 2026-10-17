https://news.day.az/society/1867843.html В Гяндже ранили ножом охранника театра В Гяндже ранили ножом охранника театра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел перед Гянджинским государственным кукольным театром. По имеющимся данным, 50-летний Заур Мустафаев был госпитализирован с ножевым ранением. Он работает охранником в театре. По предварительной информации, его ранил 15-летний подросток.
В Гяндже ранили ножом охранника театра
В Гяндже ранили ножом охранника театра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел перед Гянджинским государственным кукольным театром.
По имеющимся данным, 50-летний Заур Мустафаев был госпитализирован с ножевым ранением. Он работает охранником в театре. По предварительной информации, его ранил 15-летний подросток.
По факту начато расследование.
Полиция принимает соответствующие меры для задержания подозреваемого.
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