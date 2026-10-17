https://news.day.az/society/1867843.html

В Гяндже ранили ножом охранника театра

В Гяндже ранили ножом охранника театра. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел перед Гянджинским государственным кукольным театром. По имеющимся данным, 50-летний Заур Мустафаев был госпитализирован с ножевым ранением. Он работает охранником в театре. По предварительной информации, его ранил 15-летний подросток.