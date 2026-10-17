https://news.day.az/society/1867852.html Новая схема кибермошенников - ВИДЕО Семья Мансумовых, желавшая получить банковский кредит на льготных условиях, стала жертвой мошенников. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, неизвестные, представлявшиеся в социальных сетях сотрудниками банка, предложили семье Мансумовых из Гянджи выгодные условия кредитования. Поверив обещаниям, семья выполнила их требования.

Новая схема кибермошенников - ВИДЕО

Общество, 17 октября 2026 23:45 (UTC +04:00) 6 099
Новая схема кибермошенников

Семья Мансумовых, желавшая получить банковский кредит на льготных условиях, стала жертвой мошенников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, неизвестные, представлявшиеся в социальных сетях сотрудниками банка, предложили семье Мансумовых из Гянджи выгодные условия кредитования. Поверив обещаниям, семья выполнила их требования.

Пострадавшая Кямаля Мансумова рассказала, что они обратились на страницу "Turanbank", разместившую объявление в социальной сети.

"Через час нам сообщили, что нам одобрен кредит. Попросили прислать карту Kapital Bank, чтобы выделить 16 тысяч манатов. Муж отправил свою карту, но ему сказали, что на ней нет лимита. Тогда попросили другую карту. С согласия командира муж отправил и его карту", - рассказала женщина.

В результате кредитная сумма была зачислена на счёт. Однако сразу после этого мошенники прибегли к новой уловке. Они заявили, что при переводе денег произошла ошибка, и потребовали снять средства со счёта и вернуть их.

"На имя этого человека оформили кредит на 22 тысячи манатов. Затем якобы сотрудник банка связался с ним по видеосвязи и сказал, что деньги уже переведены. Он попросил вернуть эту сумму, пообещав, что 16 тысяч манатов оформят на карту в рассрочку под более низкий процент. Они пошли, сняли деньги и перевели их на указанную карту. У нас есть и чеки. Спустя два часа человек узнал, что на его имя оформлен кредит на 22 тысячи манатов", - рассказала Кямаля Мансумова.

Поняв, что стали жертвами обмана, семья Мансумовых обратилась в правоохранительные органы.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в территориальное отделение полиции поступило обращение гражданина по факту завладения его денежными средствами. В настоящее время проводится проверка.

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