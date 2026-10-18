https://news.day.az/society/1867857.html Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" - "Нефтчи" В связи с матчем "Карабах" - "Нефтчи" задержаны 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты среди болельщиков. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, перед футбольным матчем "Карабах" - "Нефтчи" и после его окончания полиция выявила и задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты.
Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" - "Нефтчи"
В связи с матчем "Карабах" - "Нефтчи" задержаны 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты среди болельщиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, перед футбольным матчем "Карабах" - "Нефтчи" и после его окончания полиция выявила и задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты.
В отношении задержанных принимаются соответствующие меры в полиции.
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