https://news.day.az/society/1867857.html

Полиция задержала 19 человек после матча "Карабах" - "Нефтчи"

В связи с матчем "Карабах" - "Нефтчи" задержаны 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты среди болельщиков. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, перед футбольным матчем "Карабах" - "Нефтчи" и после его окончания полиция выявила и задержала 19 человек, пытавшихся спровоцировать инциденты.