https://news.day.az/society/1867932.html В Баку на три дня ограничат подачу воды в одном из районов С 19 по 21 октября в некоторых районах Низаминского района Баку будут перебои с водоснабжением. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Служба водоснабжения крупных городов. Ограничения связаны с проведением работ по подключению к сетям водоснабжения и отвода сточных вод в соответствии с техническими условиями.
В Баку на три дня ограничат подачу воды в одном из районов
С 19 по 21 октября в некоторых районах Низаминского района Баку будут перебои с водоснабжением.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Служба водоснабжения крупных городов.
Ограничения связаны с проведением работ по подключению к сетям водоснабжения и отвода сточных вод в соответствии с техническими условиями.
Подачу воды планируется восстановить в прежнем режиме утром 21 октября.
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