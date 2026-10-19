https://news.day.az/society/1867932.html

В Баку на три дня ограничат подачу воды в одном из районов

С 19 по 21 октября в некоторых районах Низаминского района Баку будут перебои с водоснабжением. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Служба водоснабжения крупных городов. Ограничения связаны с проведением работ по подключению к сетям водоснабжения и отвода сточных вод в соответствии с техническими условиями.