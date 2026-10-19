В этом районе Баку два дня не будет воды

С 19 по 21 октября в некоторых частях Низаминского района Баку будет приостановлена подача воды.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Объединенная служба водоснабжения крупных городов.

Отмечается, что перебои связаны с проведением работ по подключению к сетям водоснабжения и отвода сточных вод в соответствии с техническими условиями.

Подачу воды планируется восстановить в прежнем режиме утром 21 октября.