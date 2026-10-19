https://news.day.az/society/1867960.html В этом районе Баку два дня не будет воды С 19 по 21 октября в некоторых частях Низаминского района Баку будет приостановлена подача воды. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
В этом районе Баку два дня не будет воды
С 19 по 21 октября в некоторых частях Низаминского района Баку будет приостановлена подача воды.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Объединенная служба водоснабжения крупных городов.
Отмечается, что перебои связаны с проведением работ по подключению к сетям водоснабжения и отвода сточных вод в соответствии с техническими условиями.
Подачу воды планируется восстановить в прежнем режиме утром 21 октября.
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