Анар Байрамов представлен коллективу министерства здравоохранения - ФОТО

Распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана 19 октября 2026 года, Анар Магеррам оглу Байрамов назначен министром здравоохранения.

Согласно информации министерства здравоохранения, сегодня Анар Байрамов был представлен коллективу министерства здравоохранения. Нового министра коллективу представил заместитель премьер-министра Теймур Мусаев, передает Day.Az.

Отмечается, что Т. Мусаев довел до внимания присутствующих поручения главы государства, касающиеся задач, стоящих перед ведомством. Он подчеркнул важность последовательного продолжения государственной политики в сфере здравоохранения и мобилизации имеющихся возможностей для достижения поставленных целей. Также он пожелал успехов новоназначенному министру и коллективу министерства в выполнении этих задач.

А. Байрамов выразил благодарность за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для достойного выполнения предстоящих задач. Он подчеркнул важность эффективного использования имеющихся возможностей в сфере здравоохранения, организации деятельности на основе современных принципов управления и дальнейшего повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Также сообщается, что согласно указу главы государства от 19 октября 2026 года "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере здравоохранения", Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) передано в подчинение министерства здравоохранения.

Указанные решения имеют важное значение с точки зрения совершенствования механизмов управления в сфере здравоохранения страны, более эффективной координации деятельности и институционального развития системы здравоохранения. Предполагается, что эти изменения будут способствовать укреплению единого подхода в сфере здравоохранения, расширению межведомственного сотрудничества и более эффективной реализации поставленных стратегических целей.

Министерство здравоохранения продолжит деятельность по охране здоровья населения, повышению качества медицинских услуг, развитию системы здравоохранения в соответствии с современными требованиями и реализации государственной политики в этой сфере.