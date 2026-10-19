В Азербайджане зарегистрировали новые препараты для лечения онкологических заболеваний

В январе-октябре этого года в Азербайджане зарегистрировали лекарственные препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Аналитическом экспертном центре при Министерстве здравоохранения Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Всего за указанный период центр выдал 1 136 регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Из них 145 приходятся на оригинальные препараты, в том числе применяемые для лечения онкологических заболеваний.

В центре пояснили, что в Азербайджане государственной регистрации подлежат оригинальные лекарственные препараты, выпускаемые под запатентованным уникальным наименованием. Кроме того, регистрируются дженерики - аналоги оригинальных препаратов, которые другие производители выпускают в том же составе, дозировке и лекарственной форме после истечения срока действия исключительных патентных прав.

Отметим, что регистрация лекарственных средств регулируется статьей 6.3 закона Азербайджана "О лекарственных средствах".